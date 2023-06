Geral Camaquã: homem que matou casal em 2015 em Cristal é condenado a 44 anos de reclusão

4 de junho de 2023

Tribunal de Júri de Camaquã acolheu a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

Acolhendo denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), o Tribunal de Júri de Camaquã condenou, na última quarta-feira (31), a 44 anos e 4 meses de reclusão, um homem que matou a tiros um casal no município de Cristal em outubro de 2015.

Na ocasião, Girlei Lopes Rodrigues, na época com 20 anos, e Claudete Ferreira de Oliveira, 34 anos, foram executados a tiros pelo ex-companheiro de Claudete, de 42 anos. Na época, o acusado já possuía histórico por lesões corporais e ameaças contra a vítima. Inclusive, por ter esfaqueado um antigo namorado da vítima. Os crimes teriam sido cometidos por ele não aceitar o fim do relacionamento com Claudete.

Conforme o promotor que atuou no júri, Francisco Lauenstein, o réu chegou a figurar na lista de procurados da Polícia Civil da região e foi preso preventivamente em maio de 2017. Porém, estava em liberdade desde 2019.

Durante o processo, também houve correição com efeito suspensivo, na qual o Tribunal de Justiça admitiu arrolar testemunhas para o plenário com três anos de atraso.

Por fim, atendendo decisão liminar em habeas corpus impetrado no dia anterior ao júri pela defesa do acusado, que determinou que o juiz se abstivesse de decretar a prisão com base, exclusivamente, na pena aplicada, foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. As informações são do MP-RS.

