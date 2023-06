Geral Prefeitura de Porto Alegre vai leiloar 50 terrenos no Parque Industrial da Restinga

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

A expectativa é arrecadar R$ 13,3 milhões com a venda dos terrenos. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta segunda-feira (5) um edital para leiloar 50 lotes no Parque Industrial da Restinga (PIR). A expectativa é arrecadar R$ 13,3 milhões com a venda dos terrenos, que acontecerá dia 30 de junho, às 9h, por meio do Portal de Compras Públicas. A iniciativa segue o regramento da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021).

Segundo o Executivo municipal, poderão participar empreendedores que já estão instalados no local e novos interessados nas áreas de indústria, comércio e serviços, diversificando a matriz de negócios do PIR.

“O leilão de imóveis no Parque Industrial da Restinga será o maior em quantidade. Os interessados poderão comprá-los em até 120 parcelas. Com isso, promoveremos a geração de emprego, de renda e o desenvolvimento econômico e social da Restinga”, projeta o secretário de Administração e Patrimônio (Smap), André Barbosa.

Leilão eletrônico

Em março deste ano, a prefeitura de Porto Alegre promoveu o primeiro leilão eletrônico para venda de imóveis da administração municipal. Dos 12 lotes ofertados, foram vendidos três imóveis, totalizando R$ 7.234.000,00.

De acordo com o Executivo municipal, o leilão é resultado do programa de gestão do patrimônio imobiliário do município, “implantado como uma nova política para destino mais adequado de imóveis públicos e que atenda às necessidades da população”. Foi criado também um portal com informações de todos os bens à venda.

Os recursos arrecadados com o leilão irão integrar o Fundo de Patrimônio, com o objetivo de financiar ações visando a reforma e a manutenção dos imóveis utilizados pelo Município, segundo informações da prefeitura. Também estão previstos investimentos no Mercado Público, na revitalização do Centro Histórico e na regularização fundiária.

“Porto Alegre terá recursos financeiros para a gestão do patrimônio, melhorando as condições de trabalho dos servidores municipais e de atendimento dos cidadãos”, afirmou à época o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Imóveis vendidos:

– Terreno na rua Dr. Murtinho, 1110 – bairro Jardim Carvalho: R$ 190.000,00;

– Terreno na rua Dr. Barcelos, 1.690 – bairro Camaquã: R$ 269.000,00;

– Terreno na rua Edu chaves, 110 – bairro São João: R$ 6.775.000,00.

2023-06-04