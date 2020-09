Agro Câmara de Comércio Exterior retira imposto sobre importação de arroz para reduzir preço

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

O objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno. Foto: Reprodução O objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Camex (Câmara de Comércio Exterior), do Ministério da Economia, decidiu durante reunião realizada nesta quarta-feira (9) reduzir a zero a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno.

A redução está restrita a uma cota de 400 mil toneladas de arroz com casca não parboilizado e arroz semibranqueado e branqueado, não parboilizado, segundo o Comitê-Executivo de Gestão da Camex.

A TEC tarifa externa comum) para importação de arroz produzido em países fora do Mercosul está hoje em 12%.

Conforme o Ministério da Economia, de janeiro a agosto, o Brasil importou 1,153 milhão de toneladas de arroz (com casca, ou bruto sem casca ou semi elaborado, polido, glaceado, quebrado, parbolizado ou convertido).

Atualmente a importação representa cerca de 10% do consumo do grão no Brasil. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), são 11,6 milhões de toneladas

Durante a pandemia, o consumo do arroz cresceu, impulsionado pelo tempo em casa e recursos do auxílio emergencial.

Após fazer um apelo a donos de supermercados na terça-feira (8), nesta quarta-feira (9) o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), João Sanzovo Neto, para tratar do assunto. O dirigente afirmou que os supermercados não são “vilões” em relação à alta dos preços.

Mais cedo, nesta quarta, o Ministério da Justiça notificou representantes de supermercados e produtores de alimentos para que em cinco dias expliquem o aumento no preço dos alimentos da cesta básica.

Segundo o ministério, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) e as associações de produtores terão cinco dias para explicar a alta nos valores praticados, por exemplo, na venda do arroz.

A partir das explicações, a Senacon vai investigar se houve abuso de preço e/ou infração aos direitos dos consumidores. A multa pode ultrapassar R$ 10 milhões.

A alta dos alimentos foi o destaque para a elevação de 0,24% na inflação oficial do País em agosto, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta.

