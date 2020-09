Segundo o ministério, a Abras (Associação Brasileira de Supermercados) e as associações de produtores terão cinco dias para explicar a alta nos valores praticados, por exemplo, na venda do arroz.

A partir das explicações, a Senacon vai investigar se houve abuso de preço e/ou infração aos direitos dos consumidores. A multa pode ultrapassar R$ 10 milhões.

“O aumento de valores foi notado especialmente em relação ao arroz, que, apesar dos positivos volumes produtivos da última safra, sofreu diminuição da oferta no contexto global, o que ocasionou elevação no preço”, disse o governo.

Em nota, a secretária nacional do Consumidor, Juliana Domingues, afirmou acreditar na necessidade de se identificar as causas do aumento para endereçar medidas adequadas para conter os avanços dos preços.