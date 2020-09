Dicas de O Sul Drive-in Air Festival exibe o filme “Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca” em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atenção fãs e amantes de Star Wars: a Força estará em Porto Alegre! O Drive-in Air Festival, evento de entretenimento que ocorre no estacionamento 4 do aeroporto Salgado Filho, criou uma programação especial inspirada em uma galáxia muito distante.

Além da exibição de “Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca”, que completa 40 anos do seu lançamento, o evento terá playlist com DJ, show temáticos, cosplays, além de bebidas e comidas inspiradas no filme. O especial “Noite Jedi –Star Wars” ocorre nesta sexta-feira (11), a partir das 19h.

Programação:

19h – Abertura dos portões + Set Jedi com DJ Lê Araújo

20h – Quarteto de Cordas Malus – Especial Star Wars

20h50 – DJ Lê Araújo

21h – “Star Wars, Episódio V: O Império Contra-Ataca” (1980 – Dublado e Legendado)

23h30 – Encerramento

Os ingressos estão à venda no site www.driveinairfestival.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul