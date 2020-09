Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, abre inscrições para o Programa de Residência Médica

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

A formação dura de dois a três anos, de acordo com a especialização escolhida Foto: Reprodução

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, lançou o edital para selecionar médicos que tenham interesse em fazer residência na instituição. A Comissão de Residência Médica abriu inscrições para 30 vagas.

A formação dura de dois a três anos, de acordo com a especialização escolhida. A oportunidade engloba as áreas de Clínica Médica, Infectologia, Medicina de Emergência, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cardiologia, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Oncologia Clínica, Pneumologia, Reumatologia, Mastologia e Medicina Intensiva.

O Programa de Residência Médica do Hospital Moinhos de Vento é coordenado pelo chefe do Serviço de Medicina Interna, Sérgio Brodt. Ele explica que o processo seletivo é realizado conforme normas e resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica. A prova escrita tem peso de 90%, e a análise curricular, de 10%.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 14 de setembro e 14 de outubro. A prova acontecerá no dia 22 de novembro. O edital e outras informações estão disponíveis no site da Associação Médica do Rio Grande do Sul.

