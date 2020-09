Tragédia ocorreu em fevereiro de 2019 no CT Ninho do Urubu. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Tragédia ocorreu em fevereiro de 2019 no CT Ninho do Urubu

Documentos em poder da Justiça revelam que o Flamengo foi alertado para a situação de “grande risco” no alojamento do centro de treinamento Ninho do Urubu, no Rio, nove meses antes do incêndio que matou dez adolescentes da base do time.