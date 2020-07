Brasil Câmara de São Gabriel presta homenagem aos 50 anos do INCRA.

Por Flavio Pereira | 7 de julho de 2020

Sessão especial prestou homenagem aos 50 anos do INCRA. Foto: Divulgação/Câmara de São Gabriel Foto: Divulgação/Câmara de São Gabriel

Em sessão realizada no Plenário da Câmara de Vereadores de São Gabriel, foi entregue o Voto de Louvor do Poder Legislativo pelos 50 anos do INCRA, e em reconhecimento ao trabalho da atual gestão na busca titulação definitiva de lotes da reforma agrária e territórios quilombolas. A proposta teve a iniciativa do vereador Adão Santana (PTB), aprovada por unanimidade e subscrita pelos vereadores da Mesa Diretora. O Superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, em pronunciamento, agradeceu “ao presidente Marcos “Mec” (PSDB), e todos os demais vereadores pela recepção calorosa no parlamento da minha cidade, e pelo reconhecimento ao trabalho que temos feito, junto com uma equipe técnica brilhante, para levar transformações sociais e dignidade ao campo. Agradeço também ao presidente do Sindicato Rural de São Gabriel, Marco Aurélio Cunha, ao coordenador da Câmara Setorial do Mel na Farsul Aldo Machado dos Santos e ao assessor parlamentar Lisandro Cavalheiro, do gabinete do deputado Thiago Duarte, que estiveram prestigiando esse momento especial”

