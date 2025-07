Colunistas Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova projeto que combate ruído excessivo de escapamentos adulterados

Por Flavio Pereira | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Projeto do vereador Coronel Ustra (PL) agora segue para sanção do Executivo Foto: Júlia Urias/CMPA Projeto do vereador Coronel Ustra (PL) agora segue para sanção do Executivo. (Foto: Júlia Urias/CMPA) Foto: Júlia Urias/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou na quarta-feira (16), com 22 votos favoráveis e nenhum contrário, o Projeto de Lei nº 171/25, de autoria do vereador Coronel Ustra (PL), que estabelece regras mais rígidas para coibir o barulho excessivo provocado por veículos automotores com escapamento adulterado.

No texto, o vereador atualiza a Lei Municipal nº 3.698/1972, incorporando critérios técnicos de fiscalização com base na Resolução nº 418/2009 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) e na norma NBR 9.714/1999 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De acordo com o projeto, motoristas que excederem os limites de emissão sonora estarão sujeitos à multa de 500 Unidades Financeiras Municipais (UFMs), o equivalente a cerca de R$ 2.885,50. Em caso de reincidência, o valor será dobrado.

Veículos militares, agrícolas, tratores e máquinas de pavimentação estão excluídos da nova regra, assim como veículos utilizados regularmente dentro das normas. O objetivo é atender a uma demanda crescente da população, especialmente de moradores de regiões residenciais, próximas a escolas, hospitais e espaços sensíveis ao barulho.

O projeto busca preservar o direito ao descanso e ao sossego, muitas vezes desrespeitado por veículos com escapamento adulterado, principalmente em horários noturnos. Com a aprovação, o texto segue agora para sanção do Executivo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/camara-de-vereadores-de-porto-alegre-aprova-projeto-que-combate-ruido-excessivo-de-escapamentos-adulterados/

Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova projeto que combate ruído excessivo de escapamentos adulterados

2025-07-17