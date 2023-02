Porto Alegre Câmara de Vereadores de Porto Alegre disponibiliza atendimento à população pelo WhatsApp

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

O número para contato é (51) 99245-7322

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre passou a disponibilizar à população um canal de comunicação por meio do WhatsApp. O atendimento pode ser realizado de forma automatizada, quando o usuário conversa com o sistema programado de respostas, ou, em horário comercial, diretamente com a equipe da comunicação social do Legislativo. O número para contato é (51) 99245-7322.

Para o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB), o serviço representa mais um passo na busca por uma atuação mais transparente. “Queremos facilitar o caminho aos porto-alegrenses, imprensa e todos aqueles que desejarem entrar em contato com o Legislativo da Capital. Uma comunicação mais direta e acessível é a garantia de mais transparência e participação da população no processo legislativo”, afirmou.

O sistema automatizado prevê que dúvidas frequentes dos usuários sejam respondidas em poucos minutos. “A intenção é que informações como o andamento de projetos de lei, contatos de vereadores, bancadas e setores da Casa, agendamento de espaços e contatos com a assessoria de imprensa estejam a poucos cliques. Com maior celeridade e usando canais já amplamente utilizados pela população, queremos aproximar cada vez mais os porto-alegrenses do Legislativo”, disse o coordenador de Comunicação da Câmara, Orlando Moraes.

