Mundo Governo dos EUA anuncia mais 100 milhões de dólares para ajudar as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

O terremoto deixou mais de 45 mil mortos na Turquia e na Síria Foto: Reprodução O terremoto deixou mais de 45 mil mortos na Turquia e na Síria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos enviarão US$ 100 milhões (cerca de R$ 516 milhões) adicionais para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 deste mês, informou o Departamento de Estado norte-americano neste domingo (19). O montante se soma aos US$ 85 milhões (cerca de R$ 439 milhões) anunciados anteriormente.

O presidente norte-americano Joe Biden pretende autorizar US$ 50 milhões (cerca de R$ 258 milhões) para assistência a refugiados e mais US$ 50 milhões em assistência humanitária para ajudar os afetados pelo terremoto devastador que atingiu os dois países em 6 de fevereiro, informou o Departamento de Estado.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, desembarcou na Turquia neste domingo. Ele sobrevoou de helicóptero a devastada província de Hatay, um dos locais mais afetados.

“Vendo a extensão dos danos, o número de apartamentos e casas destruídos, será necessário um grande esforço de reconstrução, e estamos comprometidos em apoiar esse esforço”, disse Blinken.

Os Estados Unidos enviaram várias equipes de resgate para a Turquia, que anunciou neste domingo o fim das buscas por sobreviventes, exceto nas duas províncias mais afetadas pelo tremor: Kahramanmaras e Hatay. O terremoto deixou mais de 45 mil mortos na Turquia e na Síria

