Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Promovida pelo deputado estadual Adão Pretto Filho, a iniciativa foi realizada em Torres e Capão da Canoa

Uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres foi realizada durante o final de semana de Carnaval no Litoral Norte gaúcho. A iniciativa, chamada “Verão sem Machismo”, ocorreu em Torres e Capão da Canoa.

Na manhã de (18), a campanha iniciou pela Praia Grande, em Torres. Um grupo que carregava bandeiras e vestia camisetas com a frase “violência contra mulher, não” entregou material informativo e conversou especialmente com os homens sobre o problema. À tarde, foi a vez de dialogar com quem estava à beira-mar em Capão da Canoa.

A iniciativa foi promovida pelo deputado estadual Adão Pretto Filho (PT). Segundo ele, a ação foi motivada pela necessidade de reduzir os índices de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul e também serviu para alertar que os casos de assédio e violência sexual contra elas costumam aumentar no período de Carnaval.

“Nós precisamos conscientizar e engajar os homens nesta causa, por uma sociedade com mais paz, igualdade e respeito com as mulheres. O não de uma mulher é não, e isso precisa ser reforçado neste momento de festa. Não podemos aceitar os números estarrecedores que a segurança pública nos traz”, ressaltou o deputado.

Irmão de Adão, o ex-deputado Edegar Pretto, que concorreu ao governo do Estado pelo PT nas últimas eleições, também participou da ação.

Campanha conscientiza veranistas gaúchos para o fim da violência contra as mulheres