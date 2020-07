Política Câmara de Vereadores de Porto Alegre permanece em trabalho remoto até o fim de agosto

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Medida ocorre devido à pandemia de coronavírus Foto: Leonardo Contursi/CMPA Medida ocorre devido à pandemia de coronavírus. (Foto: Leonardo Contursi/CMPA) Foto: Leonardo Contursi/CMPA

Em reunião dos integrantes da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi definido, nesta quarta-feira (29), que os trabalhos remotos e sessões plenárias virtuais da Casa serão mantidos até o dia 31 de agosto devido à pandemia de coronavírus.

Além disso, também foi acordado entre os vereadores e o presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Pujol (DEM), que as audiências públicas que já estão previstas e as solicitadas serão realizadas nas terças e quintas-feiras, a partir do dia 12 de agosto.

