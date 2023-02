Porto Alegre Câmara de Vereadores lança concurso para escolha da logomarca dos seus 250 anos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A logomarca deve servir de símbolo para a divulgação do aniversário e da história da Câmara Municipal. Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre divulgou o edital de abertura do concurso público que escolherá a logomarca comemorativa dos seus 250 anos, celebrados em 2023. As inscrições vão até às 18h do dia 17 de março. O envio das propostas, acompanhadas das documentações previstas no edital, devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail cmpa250anos@camarapoa.rs.gov.br, com o assunto “Concurso Logotipo CMPA 250 anos”. O vencedor do concurso receberá o prêmio de R$ 5 mil.

O edital prevê que a logomarca sirva de símbolo para a divulgação do aniversário e da história da Câmara Municipal, carregando, em sua simbologia, a importância e as conquistas do legislativo da capital. “A história da Câmara se confunde com a de Porto Alegre, o que fica evidente na idade praticamente idêntica. São 250 anos em que essa Casa nunca esteve fechada, e todo esse trabalho merece ser celebrado pela população porto-alegrense”, destaca o presidente do legislativo, Hamilton Sossmeier (PTB).

Poderão participar do concurso pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas. Cada candidato poderá enviar apenas uma proposta inédita. “As logomarcas deverão incluir obrigatoriamente o nome do projeto ‘CMPA 250 anos’ e fazer referência à instituição. As propostas devem considerar ainda a aplicabilidade em várias escalas e materiais, como folders, banners e no ambiente digital”, explica o coordenador de Comunicação do legislativo, Orlando Moraes.

A Comissão Julgadora, que será divulgada no próximo dia 06 de fevereiro, será composta por sete integrantes, dentre eles um membro da Comissão Organizadora dos 250 anos, que presidirá o julgamento, dois membros da sociedade civil que sejam profissionais do ramo jornalístico, publicitário e de propaganda, dois representantes da Mesa Diretora e dois representantes dos servidores da Câmara. O grupo irá se reunir entre os dias 20 e 21 de março para definir os vencedores, que serão divulgados no dia 03 de abril.

Confira o cronograma:

31/01 – Publicação do edital do concurso

06/02 – Divulgação da Comissão Julgadora

31/01 a 17/02 – Período de inscrições

20 e 21/03 – Julgamento das propostas

23/03 – Publicação dos classificados

24 a 30/03 – Prazo de recurso

31/03 – Julgamento dos recursos

03/04 – Divulgação do resultado

05/04 – Premiação e ato de lançamento dos 250 anos da CMPA

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/camara-de-vereadores-lanca-concurso-para-escolha-da-logomarca-dos-seus-250-anos/

Câmara de Vereadores lança concurso para escolha da logomarca dos seus 250 anos