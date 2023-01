Porto Alegre Falta de energia elétrica afeta abastecimento de água na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

As paradas estão programadas para esta terça e quinta-feira. Foto: Luciano Lanes/PMPA As paradas estão programadas para esta terça e quinta-feira. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Nesta terça-feira (31), a CEEE Equatorial vai fazer um desligamento programado de energia na região da Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, das 10h30min às 16h30min. Com a parada da estação, a produção de água fica suspensa, ocasionando o desabastecimento em 15 bairros do Extremo-Sul e das zonas Sul e Leste: Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano. A previsão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é de retornar o abastecimento a pleno durante a noite de terça e madrugada de quarta-feira. Nas áreas mais afastadas da rede, poderá levar mais tempo.

Quinta-feira

A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Morro do Osso 2 ficará sem energia elétrica na quinta-feira (2), a partir das 10h30min. Equipes da CEEE Equatorial estarão na Vila Conceição para realizar manutenção na rede elétrica. Em virtude deste trabalho, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que poderá ocorrer falta de água em parte dos bairros Tristeza, Camaquã e Sétimo Céu, na Zona Sul de Porto Alegre. A previsão para restabelecimento da energia pela CEEE Equatorial é para o final da tarde de quinta.

