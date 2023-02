Porto Alegre Operação integrada combate comércio ilegal de fios e cabos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Apenas em janeiro, prejuízo com material furtado já soma R$ 21 mil. Foto: Gustavo Roth/EPTC Apenas em janeiro, prejuízo com material furtado já soma R$ 21 mil. (Foto: Gustavo Roth/EPTC) Foto: Gustavo Roth/EPTC

Forças de segurança de Porto Alegre e do Estado realizaram mais uma operação integrada com foco no combate à receptação e ao comércio de cabos de energia furtados. Nesta quarta-feira (1º), foram lavrados quatro termos circunstanciados contra três ferros-velhos inspecionados na avenida Voluntários da Pátria e um na rua Câncio Gomes, todos na região central, que atuavam sem licença de operação ou documentação para exercer a atividade.

Os crimes de furto dos cabos de energia dos semáforos são uma preocupação devido aos perigos que causam ao trânsito e é importante que a população denuncie atitudes suspeitas para colaborar com a fiscalização.

“Os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos e nos instrumentos de sinalização podem levar ao risco de morte em acidentes, atropelamentos ou mesmo por choques elétricos. As equipes de manutenção semafórica têm trabalhado intensamente para restabelecer a sinalização danificada e minimizar os impactos no trânsito e o prejuízo financeiro”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

A ação contou com agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação, da 4ª Companhia de Guarda do 9º Batalhão de Polícia Militar, da Patrulha Ambiental (Patram) do 1º Batalhão do Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (ROCAM) e do Setor de Fiscalização 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

Prejuízo

No mês de janeiro, o prejuízo registrado com o vandalismo na sinalização viária da Capital já ultrapassa R$ 21 mil. Foram registradas 32 ocorrências, com furto de quase 3 mil metros de cabos de energia e outros itens semafóricos. Isto representa um aumento de 854% em relação ao mês de janeiro de 2022, em que foram levados 350 metros de cabos de energia do sistema de sinalização de Porto Alegre.

Conscientização

A prefeitura realiza campanhas de conscientização pelas redes sociais para auxiliar na redução de crimes contra o patrimônio público e reforça o pedido para que a população informe as ocorrências pelos números 118 ou 156 do Atendimento ao Cidadão, ajudando as ações de fiscalização. Denúncias envolvendo o furto de fios, cabos e semáforos também podem ser realizadas pelo telefone 153 da Guarda Municipal, de forma anônima.

