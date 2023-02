Inter Inter está pronto para enfrentar o Ypiranga nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A tendência é pela repetição de escalação da última rodada. Foto: Ricardo Duarte/Inter A tendência é pela repetição de escalação da última rodada. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter finalizou a preparação para a partida contra o Ypiranga. Nesta quarta-feira (1°), o técnico Mano Menezes realizou a última atividade no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A tendência é pela repetição de escalação da última rodada.

A equipe que goleou o São Luiz por 4 a 0, no último final de semana, não possui jogadores suspensos ou lesionados. Apesar disso, a comissão técnica está tendo cuidado com Johnny. O volante sente um incômodo em razão de bolhas no calcanhar do pé direito. Se o jogador não tiver condições, Mano tem à disposição Matheus Dias e Gabriel Baralhas.

O artilheiro do Gauchão, Pedro Henrique, deve continuar como centroavante da equipe, no lugar de Alemão. Com isso, a provável escalação do Inter deve ser: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Inter enfrenta o Ypiranga nesta quinta-feira (2), às 16h30min, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela quarta rodada do Gauchão. O Colorado está em terceiro lugar na tabela, com cinco pontos e o Ypiranga está com quatro pontos, na quinta colocação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-esta-pronto-para-enfrentar-o-ypiranga-nesta-quinta-feira/

Inter está pronto para enfrentar o Ypiranga nesta quinta-feira