Flávio Pereira Câmara diz que reduziu gastos da cota parlamentar

Por Flavio Pereira | 4 de janeiro de 2021

Em ano de sessões remotas, gastos com a cota parlamentar dos deputados federais chegaram a R$ 135 milhões em 2020. (Foto: Divulgação)

Mesmo com pandemia, isolamento social e sessões remotas a partir de abril, os deputados federais gastaram com aluguel de carros e combustíveis R$ 31,9 milhões. Por ano, cada deputado tem direito a gastar mais de 540 mil com despesas para o exercício do mandato. A Câmara garante que economizou: compara que em 2019, os gastos da cota parlamentar somaram R$ 192 milhões. E Este ano, o gasto diminuiu: foi de apenas R$ 135 milhões.

A vez da vacina da AstraZeneca

No sábado, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação excepcional de dois milhões de doses, pela Fundação Oswaldo Cruz, da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, informou a autoridade na noite de sábado, dia 2.

Estoques encalhados da Sinovac foram despachados para Doria

A notícia que abre a possibilidade da aquisição pelo governo federal de vacinas certificadas é animadora, depois que a China anunciou que no seu próprio território, optou por vacinar chineses com a vacina da Sinopharm descartando o uso da Sinovac. Antes, porém, a China fez um bom negócio e desovou o estoque da Coronavac, vendendo milhões de unidades para o governador de São Paulo, João Doria. A Sinopharm e sua subsidiária, o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, solicitaram sábado a aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos chinesa após informar que a eficácia da vacina era de 79,34%.

Minutos de fama

Dizendo-se representante da comunidade negra o vereador Matheus Gomes, da bancada do PSOL de Porto Alegre, ganhou seus minutos de fama, e fez os afrodescendentes passarem vergonha quando buscou uma interpretação própria e inédita de trechos do hino Riograndense, para considerar a letra racista. Ele e a bancada do PSOL levaram uma carraspana da vereadora Nadia Gerhardt (MDB), tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, por não terem se levantado na execução do hino. Talvez desconheçam que um dos autores do hino, o músico Joaquim José de Mendanha, era um negro. Possivelmente mais culto e melhor informado que os vereadores da bancada negra da capital gaúcha.

Menos restrições e Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) poderá anunciar nesta segunda-feira (4) decreto revogando todas as medidas que sejam mais restritivas do que aquelas do governo estadual. Esta foi uma das promessas da campanha feitas pelo prefeito que se vale da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que autoriza os prefeitos adotarem medidas mais rigorosas ou equivalentes ás definidas pelos governadores.

