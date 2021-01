Colunistas Ministro Lewandowski manda juiz entregar à defesa de Lula mensagens reservadas de Sérgio Moro

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Objetivo é anular condenações do ex-presidente. (Foto: Reprodução)

É interessante a inquietude do atuante ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as férias, disposto a trabalhar no recesso. Agora, o operante ministro quer que o juiz plantonista da 10ª Vara Federal do Distrito Federal entregue “para ontem” à defesa do ex-presidente Lula da Silva mensagens apreendidas no âmbito da Operação Spoofing, da Polícia Federal.

O juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho, que responde pelo plantão judiciário da 10ª Vara, negou acesso aos documentos e disse ainda que, como o recesso da Justiça Federal termina na quarta-feira desta semana, “nenhum prejuízo haverá em se aguardar o término do plantão, permitindo-se assim que o Juízo titular do feito originário aprecie a questão e cumpra incontinente aquela determinação, caso entenda presentes os requisitos a tanto”.

O ministro Lewandowski reiterou que a ordem é urgente e deve cumprida imediatamente. O material contém dados da invasão da contas de Telegram do ministro Sergio Moro e outras autoridades.

O que é a Operação Spoofing

Para que os leitores entendam aonde a defesa de Lula, com a imprescindível ajuda do ministro Lewandowski, quer chegar: a Operação Spoofing desarticulou uma “organização criminosa que praticava crimes cibernéticos”. As investigações sugerem que o grupo acessou contas de Telegram de autoridades.

Um dos presos, Walter Delgatti Neto, admitiu à PF que entrou nas contas de procuradores da Lava-Jato e confirmou que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil, mas que não recebeu dinheiro para fazer esse trabalho.

Delgatti afirmou ainda, que a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) foi a intermediária entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept. A ex-deputada confirmou a conversa e disse que repassou ao invasor o contato de Glenn.

Em síntese: a defesa de Lula quer pinçar frases de conversas interceptadas de Sérgio Moro que possam comprometer as decisões que ele tomou à frente da Lava-Jato, e assim, anular condenações aplicadas à “viva alma mais honesta deste país”. Entenderam?

Prefeito de Porto Alegre autoriza tratamento precoce defendido por Bolsonaro

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou ontem, em entrevista coletiva, que vai autorizar na rede pública da capital gaúcha o “tratamento precoce” defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e previsto no protocolo do Ministério da Saúde.

Sebastião Melo conversou com o seu secretário da Saúde, o experiente médico Mauro Sparta, e confirmou que a prefeitura vai fornecer aos cidadãos que desejarem, e mediante prescrição médica, o “tratamento precoce”, que inclui hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e outros produtos, como zinco e vitamina D.

Em outra decisão importante anunciada ontem, Melo retirou o limite de ocupação em supermercados, shoppings e farmácias, salões de beleza, restaurantes e outros estabelecimentos em Porto Alegre.

Réquiem para o amigo Tarso Teixeira

No início da primeira semana do ano, uma notícia extremamente triste: a perda do amigo, o produtor rural, dirigente da Farsul e atual superintendente do Incra, Tarso Teixeira, ceifado pela Covid-19. Deixa um legado de competência, retidão e lealdade aos amigos. Minha solidariedade à família do Tarso Teixeira.

