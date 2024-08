Rio Grande do Sul Câmara dos Deputados aprova medida provisória de mais de R$ 12 bilhões para socorro ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Estado sofreu com chuvas e enchentes em maio.

A Câmara dos Deputados aprovou nessa segunda-feira (26) a Medida Provisória 1218/24, que prevê crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões para apoiar o Rio Grande do Sul diante das chuvas e enchentes que devastaram o Estado.

Conforme o decreto legislativo de calamidade pública (Decreto Legislativo 36/24), as despesas para as ações de emergência não irão afetar as metas fiscais do governo para 2024.

A MP foi editada pelo governo federal em maio deste ano, quando entrou em vigor. Desde então, cerca de R$ 8 bilhões já foram aplicados em diversas ações, como recuperação de estradas e de infraestrutura dos serviços públicos, ampliação de leitos hospitalares, compra de remédios, distribuição de cestas básicas e alimentação escolar, conforme a Agência da Câmara dos Deputados.

Durante as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, aproximadamente 155 pessoas morreram e cerca de 94 ainda estavam desaparecidas até meados de maio. Além disso, o número de pessoas desabrigadas, ou seja, aquelas que perderam suas casas e precisaram de abrigo do poder público, chegou a 77.202. Outras 540.188 pessoas foram desalojadas, significando que tiveram que deixar suas casas, mas não necessariamente precisaram de abrigos públicos, pois podem ter encontrado refúgio com parentes ou amigos.

