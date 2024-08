Grêmio Gurias Gremistas perdem de virada para o São Paulo no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão feminino

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Duelo de volta será nesta quinta na capital paulista. Foto: Luiz Erbes/Grêmio

As Gurias Gremistas foram superadas no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira (26), mandando o jogo de ida no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio acabou derrotado pelo São Paulo pelo placar de 2 a 1. O gol gremista foi anotado por Cassia. Aline marcou duas vezes para as paulistas.

A primeira oportunidade foi das Gurias Gremistas, aos seis minutos. Raquel Fernandes fez a cobrança de falta lateral na área, pelo lado direito. Na segunda trave Tayla apareceu livre para desviar de cabeça, porém sem força, no centro do gol. A resposta veio aos oito minutos, em cobrança de lateral pela direita. A bola foi escorada de cabeça para o meio da área gremista. De primeira veio o chute cruzado, que acabou passando em frente ao gol de Lorena, saindo pela linha de fundo à esquerda.

Em conclusão de fora da área de Dayana Rodríguez, a bola explodiu na defensora adversária dentro da área. Após a finalização de toda a jogada desenvolvida, o árbitro de vídeo chamou a árbitra para revisão. Após alguns minutos, o pênalti foi assinalado por toque no braço direito. Na cobrança, aos 19 minutos, a artilheira Cassia mandou no canto esquerdo e a goleira saltou para o lado oposto inaugurando o marcador.

Melhor na partida, o Grêmio chegou novamente aos 22 minutos. Raíssa Bahia passou na velocidade por duas marcadoras e fez a abertura na extrema esquerda para Giovaninha. Ela dominou e deu o passe para trás. Raíssa fechou na área, com liberdade, para fazer a conclusão um pouco desiquilibrada. A bola acabou saindo torta, em grande oportunidade desperdiçada para ampliar.

Aos 29 minutos o ataque são-paulino apareceu. Após cruzamento da direita, a defesa gremista afastou mal e a bola ficou viva na área. De primeira veio o chute rasteiro e Lorena defendeu sem dar rebote, no centro do gol. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, porém sem as equipes terem melhor construção nas jogadas ofensivas para levar perigo.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, depois de cruzamento em escanteio do São Paulo, a zaga gremista afastou a bola em duas oportunidades da área. Na segunda vez, Aline pegou a sobra para dominar de cabeça e, sem deixar a bola cair na meia-lua da grande área, mandou o chute no canto esquerdo e empatou a partida.

Aos 32 minutos da segunda etapa, o time paulista chegou ao ataque pelo lado direito. Em cruzamento na área, Aline apareceu novamente para concluir firme e mandar sem chances para o gol defendido pela medalhista de prata Lorena.

Agora a equipe terá de buscar a reação no duelo de volta nesta quinta-feira (29), no Estádio do Canindé, em São Paulo.

2024-08-26