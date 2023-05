Política Câmara dos Deputados aprova medida provisória que recria o Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600

31 de maio de 2023

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira (30), a MP (medida provisória) que recria o Bolsa Família em substituição ao programa Auxílio Brasil, criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida segue para análise do Senado.

O texto foi aprovado com benefício no valor mínimo de R$ 600 por família, além do acréscimo de R$ 150 por crianças de 0 a 7 anos incompletos, chamado de Benefício Primeira Infância.

Os deputados ainda rejeitaram um destaque apresentado para autorizar que o benefício do Bolsa Família seja usado para a contratação de empréstimos consignados.

O relator do projeto, deputado Dr. Francisco (PT-PI), também acrescentou na MP a continuidade do pagamento do adicional do Auxílio Gás, que garante o benefício do valor médio de um botijão de 13 quilos por família a cada dois meses. Anteriormente, o valor pago era de 50% do botijão, a partir de uma média calculada nos seis meses anteriores.

