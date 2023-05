Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul alerta contribuintes sobre riscos de golpes em pagamentos por Pix

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Segundo a pasta, o cidadão deve evitar fazer buscas na internet, pois a ação de golpistas disponibiliza links falsos Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Segundo a pasta, o cidadão deve evitar fazer buscas na internet, pois a ação de golpistas disponibiliza links falsos. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul emitiu um alerta à população sobre os cuidados necessários no momento de efetuar pagamentos ao governo do Estado por Pix. Segundo a pasta, para evitar cair em golpes, os contribuintes sempre devem realizar as transferências pelos canais oficiais da administração pública.

“O cidadão deve evitar fazer buscas na internet, pois a ação de golpistas disponibiliza links falsos, que direcionam o contribuinte para a geração de códigos fraudulentos de Pix, cujo pagamento é revertido para pessoas físicas e não para os órgãos oficiais”, alertou a secretaria.

Caso identifique esse tipo de situação, o cidadão deve abrir um boletim de ocorrência relatando o ocorrido para que as medidas legais cabíveis possam ser tomadas.

No caso do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores), a recomendação é sempre utilizar o canal oficial da Receita Estadual. Antes de efetuar o pagamento, o contribuinte deve verificar se as informações do destinatário estão corretas:

Quem vai receber

Nome: Ipva Sefaz / Rs

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Bco do Estado do Rs S.A

Endereço: AV MAUA, 1155 – CENTRO HISTORICO – PORTO ALEGRE – RS – 90030080.

2023-05-31