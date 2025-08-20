Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Câmara dos Deputados aprova projeto de lei contra adultização, que endurece regras sobre uso das redes sociais por crianças

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Texto propõe criação de agência autônoma ao governo para fiscalizar big techs; matéria passará por análise final do Senado.

Foto: Ag. Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto de lei conhecido como “ECA Digital”, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta surgiu como reação ao vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização de menores e o estímulo de algoritmos à interação de pedófilos nas redes. O texto, aprovado em votação simbólica, retorna agora ao Senado para análise final.

O projeto prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil no ambiente digital e estabelece regras para o uso de redes e jogos online por crianças e adolescentes. Uma autoridade autônoma será responsável por aplicar a lei, criar normas e impor sanções.

A proposta tem apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de líderes do Centrão e do governo. Motta declarou ter se sensibilizado após reunião com a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância do Rio de Janeiro, que relatou casos de crimes contra menores. O relator, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), incluiu mudanças que aproximaram a oposição, como a autonomia da nova autoridade fiscalizadora — antes temida como um possível instrumento de controle do Executivo sobre as redes.

O que prevê o “ECA Digital”

Diretrizes principais

Fornecedores de produtos e serviços digitais usados por menores devem adotar medidas para reduzir riscos de exposição a exploração sexual, bullying, assédio, jogos de azar, publicidade predatória e conteúdos como pornografia, automutilação e drogas. Jogos online com chats de texto, áudio ou vídeo só poderão permitir interação entre usuários da mesma faixa etária.

Verificação de idade

Empresas que disponibilizam conteúdos proibidos a menores de 18 anos terão de adotar mecanismos de verificação eficazes. A autodeclaração será proibida. Contas de usuários de até 16 anos deverão estar vinculadas a responsáveis legais, e os pais terão acesso a ferramentas simples para supervisionar as atividades digitais dos filhos.

Ferramentas de supervisão parental

Os responsáveis poderão gerenciar opções de privacidade, restringir compras, visualizar métricas de tempo de uso, identificar perfis adultos que interagem com menores e ativar salvaguardas de segurança. Todas as informações deverão estar disponíveis em português.

Conteúdos e monetização

Atendendo a apelo do influenciador Felca, o relator incluiu artigo que proíbe a monetização e o impulsionamento de conteúdos que retratem crianças ou adolescentes de forma erotizada ou sugestiva.

Mecanismos de denúncia

Empresas deverão comunicar às autoridades conteúdos de exploração, abuso, sequestro ou aliciamento, além de guardar informações por seis meses. Plataformas, jogos ou serviços com mais de um milhão de usuários menores terão de publicar relatórios semestrais sobre canais de denúncia, processos de apuração e medidas de proteção.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo
https://www.osul.com.br/camara-dos-deputados-aprova-projeto-de-lei-contra-adultizacao-que-endurece-regras-sobre-uso-da-rede-por-criancas/ Câmara dos Deputados aprova projeto de lei contra adultização, que endurece regras sobre uso das redes sociais por crianças 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo
Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Pode te interessar

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo

Política Escritório de filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça funciona em imóvel de alvo da Polícia Federal

Notícias Estados Unidos cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta no Ministério da Defesa

Política Indicado para dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil foi demitido do Banco do Brasil por causa de fraude e acusado de dar prejuízo à Caixa Federal