Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrar reciprocidade da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, decidiu pautar para esta quinta-feira (16) o projeto que faz alterações no auxílio emergencial de R$ 600 que deve ser pago a trabalhadores informais nos próximos três meses por causa da crise provocada pelo coronavírus.

O texto mantém o valor e a duração do benefício, mas inclui grupos que não teriam direito ao auxílio pela proposta original. Serão incluídos, se esse texto for aprovado, mães adolescentes e trabalhadores informais que, em 2018, tiveram rendimentos mais altos e foram excluídos da proposta original.

O texto também dobra o valor pago a homens solteiros que sejam chefes de família. Eles poderão sacar duas “cotas” por mês, ou seja, R$ 1,2 mil. Mulheres nessa mesma situação familiar já estavam incluídas no auxílio.

O texto foi aprovado pelo Senado no início do abril e falta passar pela Câmara dos Deputados. A proposta preocupa a equipe econômica do governo por conta do impacto extra no Orçamento.

