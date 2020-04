Economia Empreendedores da economia criativa podem solicitar crédito emergencial do BRDE

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

A iniciativa do banco tem o apoio da Secretaria da Cultura Foto: Divulgação

Em tempos de reclusão domiciliar, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) criou um programa de apoio emergencial que contempla os empreendedores da economia criativa no Rio Grande do Sul.

A iniciativa, que tem o apoio da Secretaria da Cultura, é voltada para o atendimento das demandas dos segmentos que sofrem os impactos negativos da pandemia de Covid-19.

Devido à redução do número de funcionários em atendimento presencial, os interessados devem fazer contato por meio do site www.brde.com.br, acessando “Solicitar financiamento” no menu superior. Lá, estão disponíveis as informações para cadastramento dos pedidos de crédito e envio da documentação necessária.

O valor máximo por operação varia de R$ 50 mil (microcrédito), R$ 200 mil (micro e pequenas empresas) até R$ 1,5 milhão (para as demais empresas). O prazo de pagamento é de 60 meses, já incluída a carência que pode variar de seis a 24 meses. Importante destacar que a liberação dos recursos será facilitada, mas sempre condicionada à análise de crédito.

Atualmente, o Rio Grande do Sul registra mais de 48 mil microempreendedores individuais que atuam em áreas como artes cênicas, audiovisual, gastronomia, literatura, patrimônio, publicidade, artes visuais, ensino da cultura, design e moda, entre outras atividades.

