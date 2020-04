Polícia Presa em Canoas mulher que integrava esquema de extorsão comandado de dentro do sistema prisional

15 de abril de 2020

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (15), uma mulher por extorsão em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ela era integrante de um esquema, comandado de dentro do sistema prisional, que aplicava golpes por meio do WhatsApp.

Segundo as investigações, mais de 15 homens foram vítimas do esquema. Um deles pagou R$ 20 mil à quadrilha. Conforme o delegado Rodrigo Caldas, o golpe é aplicado da seguinte forma: a vítima conhece uma suposta mulher por meio de redes sociais, evolui as conversas para o WhatsApp, onde a golpista dá a entender que quer conhecer a vítima. Em certo momento, outro criminoso, fazendo-se passar por pai dessa mulher, passa a exigir dinheiro sob o falso argumento de que se trata de uma menor de idade.

Depois, outro golpista que se apresenta como delegado que estaria investigando o caso surge para pressionar a vítima. Em um momento final do golpe, os criminosos começam uma fase de ameaças contra a vítima e extorsão baseada principalmente nas informações que a própria vítima colocou nas suas redes sociais.

“Com base nisso, no caso específico [da vítima que desembolsou R$ 20 mil], os criminosos exigiram alta quantia em dinheiro, ameaçando colocar a vítima e sua família em risco. Quando finalmente resolveu procurar a polícia, a vítima foi devidamente orientada e prestado o atendimento ao caso. Mesmo após tudo o que a vítima já havia perdido, os criminosos continuaram a exigir dinheiro. Os policiais civis descobriram a localização e a identificação dos criminosos”, explicou o delegado Caldas.

A criminosa presa, que não tinha antecedentes policiais, atuava como operadora externa da atividade, sendo responsável pela arrecadação dos valores, inclusive através de sua própria conta bancária, assim como pela efetivação de negociações.

