Política Câmara dos Deputados está em “recesso branco”; entenda por que sessões não ocorrem neste período

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Câmara proibiu reuniões deliberativas com moções de apoio político a Bolsonaro na pauta. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), proibiu reuniões de comissões da Casa que estavam marcadas para terça-feira (22), com objetivo de aprovar moções de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A oposição, no entanto, reclamou da medida.

Os parlamentares que estavam nas sessões destacaram que o Congresso está no período chamado “recesso branco”. Ou seja, uma pausa “informal” das atividades legislativas, que ocorre sem a decretação oficial do recesso parlamentar.

Motta, no entanto, já havia avisado que o recesso não seria suspenso, apesar do pedido dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa foram as obras na estrutura do Congresso.

Entenda o que é recesso branco e como ele funciona:

O período de recesso é um direito constitucional dos parlamentares do Congresso Nacional. De acordo com as regras, parlamentares têm direito a dois períodos de descanso oficial por ano:

* 18 a 31 de julho

* 23 de dezembro a 1º de fevereiro

Porém, a Constituição prevê que, para que o recesso ocorra formalmente, é necessário que o Congresso Nacional tenha aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Caso isso não aconteça, não se instaura o recesso oficial e os parlamentares estarão sujeitos ao chamado “recesso branco”.

Na prática, não são realizadas as sessões deliberativas ordinárias, mas atividades internas, como reuniões de comissões, audiências públicas e trabalhos nos gabinetes, ainda podem ocorrer de forma pontual.

Todavia, o regimento interno da Casa não prevê acúmulo de folgas em razão do trabalho exercido durante o recesso branco.

Ou seja, mesmo que alguns parlamentares sigam atuando durante esse período, isso não lhes dá direito a férias adicionais ou compensações.

Manifestação

Na terça-feira (22), mesmo após a instauração do recesso parlamentar, representantes do PL se reuniram para votar três moções em apoio ao ex-presidente Bolsonaro e foram barrados pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O representante assinou um ato remotamente, durante o encontro dos parlamentares para proibir a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados durante o recesso. O documento foi formalizado posteriormente no Diário da Câmara.

Em coletiva à imprensa, líderes da oposição afirmaram não concordar com a restrição das sessões tendo em vista a ausência do presidente da Casa Hugo Motta (Republicanos-PB). O presidente da Casa está em uma viagem internacional.

“Apesar do Congresso estar no chamado ‘recesso branco’, nós voltaremos as nossas bases, falaremos com o nosso povo, com a nossa militância mobilizaremos o povo a voltar para a rua”, afirma o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional Filipe Barros (PL-PR).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/camara-dos-deputados-esta-em-recesso-branco-entenda-por-que-sessoes-nao-ocorrem-neste-periodo-2/

Câmara dos Deputados está em “recesso branco”; entenda por que sessões não ocorrem neste período

2025-07-23