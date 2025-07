Política Congresso e partidos são os menos confiáveis para os brasileiros, mostra pesquisa Ipsos-Ipec

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Todas as medições tiveram retração em relação ao ano passado. (Foto: Reprodução)

O Congresso Nacional é a penúltima instituição mais confiável de uma relação de 20 indicadas pela Ipsos-Ipec, à frente apenas dos partidos políticos. Isso é o que indica a pesquisa Índice de Confiança Social (ICS) conduzida pela Ipsos-Ipec e divulgada nesta semana.

A pesquisa mediu o nível de confiança dos brasileiros em instituições e grupos sociais em 2025. A insatisfação generalizada da população foi captada pela pesquisa, pois todas as medições tiveram retração em relação ao ano passado.

De uma escala de 0 a 100 pontos, onde zero representa “nenhuma confiança” e 100 “confiança absoluta” o ICS, que é o índice geral, passou de 60 pontos em 2024 para 56 pontos neste ano; a confiança nas instituições ficou com 54 pontos (de 59 em 2024) e a confiança nos grupos sociais em 62 (de 65).

O índice de confiança no Congresso Nacional caiu de 40 pontos no ano passado para 37 pontos agora, enquanto os partidos políticos foram de 33 em 2024 para 32, mantendo-se, entretanto, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A confiança no presidente da República também recuou: de 47 pontos no ano passado, para 41 pontos neste ano, ocupando a 18ª posição no ranking. Em 2023, ano de mudança de governo, o índice alcançou 50 pontos, vindo de 41 pontos em 2022 – último ano do governo de Jair Bolsonaro.

A pesquisa indica uma desconfiança generalizada com instituições políticas. Além das já citadas, também tiveram índices muito baixos, sindicatos com 41; governo federal com 46, e Poder Judiciário com 49. O grupo eleições e sistema eleitoral ficou com 50 pontos.

O governo da cidade onde o entrevistado mora é a única instituição política que passa dos 50 pontos, fica com 54, juntamente ao Sistema Público de Saúde, que atinge 55.

“Os baixos índices de confiança nas instituições políticas evidenciam um chamado urgente à ação. Transparência, responsabilidade e eficiência precisam ser prioridades absolutas para reconquistar a confiança da população”, destaca, em nota, a diretora da Ipsos-Ipec, Márcia Cavallari.

Assim como em anos anteriores, o Corpo de Bombeiros lidera o ranking de confiança, com uma pontuação de 85, “reafirmando seu papel crucial na sociedade”, aponta a nota da Ipsos-Ipec. As igrejas e as escolas públicas vêm em seguida, com índices de confiança de 67 e 66 pontos, respectivamente. As escolas públicas perderam quatro pontos em relação à medição anterior.

A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 8 de julho com 2 mil pessoas a partir de 16 anos, em 131 municípios. O índice de confiança é de 95%.

Ranking

* Corpo de bombeiros: 85

* Igrejas: 67

* Escolas públicas: 66

* Polícia Federal: 66

* Forças armadas: 64

* Polícia: 59

* Empresas: 57

* Bancos: 56

* Ministério Público: 56

* Sistema público de saúde: 55

* Governo da cidade onde mora: 54

* Meios de comunicação: 54

* Organizações da sociedade civil: 52

* Eleições, Sistema Eleitoral: 50

* Poder Judiciário, Justiça: 49

* Governo Federal: 46

* Sindicatos: 41

* Presidente da República: 41

* Congresso Nacional: 37

* Partidos políticos: 32. (Com informações do Valor Econômico)

