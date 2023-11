Mundo Câmara dos Estados Unidos aprova ajuda a Israel, mas não para Ucrânia

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Os republicanos aprovaram a medida em uma votação majoritariamente partidária de 226 a 196. Foto: Reprodução

Uma Câmara dividida aprovou nesta quinta-feira (2) um projeto de lei redigido pelos republicanos que vincula US$ 14,3 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos a Israel para sua guerra contra o Hamas a cortes de gastos domésticos, desafiando uma ameaça de veto do presidente Biden e a oposição bipartidária no Senado.

Os republicanos aprovaram a medida em uma votação majoritariamente partidária de 226 a 196, uma ocorrência rara porque os pacotes de ajuda a Israel normalmente contam com amplo apoio bipartidário. Mas a legislação, apresentada pelo recém-eleito porta-voz republicano Mike Johnson, alienou os democratas porque cortaria uma iniciativa de aplicação de impostos, uma parte da Lei de Redução da Inflação que é uma peça-chave da agenda de Biden.

A medida está sendo encaminhada para um bloco bipartidário de oposição no Senado, onde os legisladores são a favor de agrupar a ajuda a Israel com dinheiro para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão da Rússia, bem como para outras crises globais. Biden solicitou esse pacote, totalizando US$ 105 bilhões, e as autoridades da Casa Branca disseram na terça-feira que ele vetaria o projeto de lei da Câmara porque era limitado a Israel e continha “compensações de pílulas de veneno partidárias”.

O senador Chuck Schumer, democrata de Nova York e líder da maioria, disse em um discurso antes da votação da Câmara na quinta-feira que o Senado não aceitaria a proposta aprovada pela Câmara e, em vez disso, elaboraria seu próprio projeto de lei bipartidário contendo ajuda para Israel e Ucrânia e ajuda humanitária para Gaza. A disputa resultante poderia se estender por semanas, atrasando a ajuda.

“Ainda me surpreende que, quando o mundo está em crise e precisamos ajudar Israel a responder ao Hamas, o Partido Republicano tenha achado uma boa ideia vincular a ajuda a Israel a uma proposta de extrema direita que aumentará o déficit e é totalmente partidária”, disse Schumer.

Os republicanos seguiram em frente, argumentando que a Câmara deve aprovar a ajuda a Israel sem demora e de forma fiscalmente responsável.

“Ele fornece a Israel a ajuda necessária para se defender, libertar seus reféns e erradicar o Hamas, que é uma missão que precisa ser cumprida”, disse Johnson em uma coletiva de imprensa. “Tudo isso enquanto também trabalhamos para garantir gastos responsáveis e reduzir o tamanho do governo federal para pagar por esse compromisso com nosso amigo e aliado.”

Seu projeto de lei representou um dilema para muitos democratas pró-Israel, que estavam ansiosos para apoiar o Estado judeu em um momento de crise, mas relutantes em abraçar um projeto de lei que omite a ajuda à Ucrânia e a ajuda humanitária e visa suas prioridades de política interna. Os principais democratas, incluindo o deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, líder da minoria, defenderam na quinta-feira, em particular, que os democratas se opusessem ao projeto de lei, assim como vários altos funcionários do governo.

