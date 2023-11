Porto Alegre Alunos de escola infantil visitam a Feira Modelo da Praça Japão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Projeto busca valorizar desse tipo de evento e também a alimentação saudável. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

Realizada no bairro Boa Vista, Zona Norte de Porto Alegre, a Feira Modelo da Praça Japão recebeu nesta semana uma turma de 30 alunos de uma escola infantil da capital gaúcha. A gurizada, com idades entre 4 e 5 anos, interagiu com feirantes, degustou frutas e até fez compras. Trata-se de um projeto da prefeitura para estimular a alimentação saudável e divulgar esse tipo de comércio.

Intitulada “Amiguinhos na Feira”, a iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) conta com o apoio da Associação de Moradores da Bela Vista, Boa Vista e Mont’Serrat (Amobela).

A feira tem suas edições às quartas-feiras, entre 7h30min e meio-dia, na Alameda de Carvalho nº 256, bairro Boa Vista. Em um total de 11 bancas, são oferecidas frutas, verduras, legumes, produtos naturais, lanches, embutidos, cereais e produtos para animais de estimação.

“Estamos felizes com o evento no bairro, pois tudo que ocorre aqui impacta diretamente no colégio”, ressaltou a diretora administrativa da escola Amiguinhos da Praça, Ana Luiza Bolognesi.

A titular da SMDET, Júlia Evangelista Tavares, acrescenta que a ação será estendida a outros bairros: “Temos um total de 44 feiras na cidade, comercializando produtos de excelência a preços competitivos. Nosso desafio é agregar escolas, públicas ou particulares, para esse convívio comunitário”.

O presidente da Amobela, Luiz Felipe Irigaray, reforça esse caráter positivo do projeto: “Isso traz as crianças para as praças, que são espaços públicos fundamentais para a vida na cidade”.

(Marcello Campos)

2023-11-02