A Câmara dos Estados Unidos encaminhou na segunda-feira (25) ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. O pedido foi lido no plenário pelo deputado democrata Jamie Raskin, de Maryland.

Graças a um acordo entre os líderes dos dois partidos no Senado, a defesa de Trump e os gerentes do impeachment na Câmara terão um período de duas semanas para trocar informações, e o julgamento começará na segunda semana de fevereiro.

Desta vez, o ex-presidente não terá seu antigo advogado Rudolph Giuliani como principal defensor, após os dois se desentenderem nos dias finais do seu mandato. Até o momento, apenas um advogado foi contratado por Trump, Butch Bowers.

O impedimento do republicano foi aprovado pela Câmara no dia 13 deste mês, uma semana antes de Trump deixar o cargo. Ele é o único presidente da história dos EUA a sofrer dois impeachments na Casa.

Foram 232 votos a favor, 197 contra e quatro abstenções (é necessário maioria simples para a aprovação na Câmara). Dez deputados do Partido Republicano votaram contra Trump e quatro não votaram. Os democratas foram unânimes.

O ex-presidente foi considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano. No primeiro processo, sua condenação foi por obstrução ao Congresso e abuso de poder.

Trump continuou no cargo porque, diferentemente do Brasil, o presidente dos EUA não é afastado quando o processo de impeachment é aprovado na Câmara. A remoção só ocorre de forma definitiva se o processo for aprovado por dois terços dos senadores.

No primeiro processo, Trump foi absolvido no Senado. Na ocasião, nenhum deputado e só um senador do seu partido votou pela sua condenação. Nunca um presidente americano teve o impeachment aprovado no Senado.

Trump pode perder os seus direitos políticos – o que o impediria de se candidatar novamente a cargos eletivos – e os benefícios que têm como ex-presidente do país.

Derrotado por Joe Biden nas eleições presidenciais, o republicano deixou a Casa Branca no dia 20 deste mês, quando o democrata assumiu o poder.

