Política Salários dos prefeitos das capitais brasileiras variam de R$ 17,6 mil a R$ 31 mil; vereadores recebem até R$ 18,9 mil

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, o salário bruto do prefeito é de R$ 19.477,40. Já os vereadores ganham R$ 14.573,78 Foto: Agência Brasil Em Porto Alegre, o salário bruto do prefeito é de R$ 19.477,40. Já os vereadores ganham R$ 14.573,78. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Os salários dos prefeitos das 26 capitais brasileiras chegam a variar 76% dependendo da cidade. Segundo um levantamento feito pelo site G1, a remuneração bruta dos chefes do Executivo municipal oscila de R$ 17,6 mil em Rio Branco (AC) a R$ 31 mil em Belo Horizonte (MG).

Já o valor pago aos vereadores pode superar o dobro de acordo com a capital. Isso ocorre, por exemplo, na comparação da menor remuneração – em Vitória (ES), de R$ 8,9 mil – com as maiores – em Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Rio e São Paulo (R$ 18,9 mil, o teto do cargo).

Os prefeitos e os vereadores tomaram posse no início de janeiro de 2021 e vão exercer um mandato de quatro anos. Durante esse tempo, porém, os salários ainda podem sofrer alterações.

Em São Luís (MA), o salário do prefeito chega a ser 13 vezes o rendimento médio da população que vive na cidade. Em Teresina (PI), os vereadores ganham dez vezes mais do que a média da população, de acordo com dados da Pnad Contínua, do IBGE. Em Porto Alegre, o salário bruto do prefeito é de R$ 19.477,40. Já os vereadores ganham R$ 14.573,78 mensais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política