Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um "autoextermínio com explosivo" no local. Foto: Reprodução De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um "autoextermínio com explosivo" no local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O carro que pegou fogo no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília, na noite dessa quarta-feira (13) ficou destruído após uma explosão no local.

No porta-malas do veículo foi encontrado material parecido com explosivo, tijolos e outros objetos. Outras imagens também registraram fogo e fumaça no veículo.

Além da explosão no estacionamento da Câmara, houve outras duas em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal abriu inquérito e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal se encarregou de fechar a Esplanada dos Ministérios.

Uma pessoa morreu

Bombeiros e militares especializados em explosivos estão no local. Segundo testemunhas, foram ouvidas duas explosões “muito fortes”.

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela”, disse o STF .

O Supremo informou ainda que a segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF. O secretário de Segurança do Distrito Federal Sandro Avelar informou que a Esplanada dos Ministérios foi fechada.

Coringa

O homem morto por uma explosão na Praça dos Três Poderes usava um terno verde com símbolos de naipes do baralho, roupa com possível alusão ao personagem Coringa. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um “autoextermínio com explosivo” no local.

