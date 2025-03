Porto Alegre Câmara Municipal aprova identificação sanguínea dos funcionários do transporte coletivo de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Proposta visa à agilidade nos atendimentos em caso de acidentes que envolvam funcionários de empresas do transporte coletivo na Capital.

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei que obriga a identificação visual do tipo sanguíneo e do fator Rh nos crachás utilizados pelos funcionários das empresas que prestam serviço público de transporte coletivo no município de Porto Alegre. A proposta dá o prazo de 120 dias para as empresas se adequarem à normativa.

Conforme a exposição de motivos, é de suma importância a identificação dos funcionários em seu local de trabalho, para que em caso de acidente, o trabalho das equipes de salvamento seja facilitado, agilizando, assim, a identificação mais detalhada da vítima, permitindo ao cidadão a rápida e fácil localização de um dado tão importante para a manutenção da vida, principalmente nas emergências que envolvem os inúmeros acidentes em que há necessidade de um conhecimento imediato e preciso.

“A iniciativa não acarretará altos custos, apenas para a confecção de um novo crachá contendo as informações solicitadas, que ficará sob a responsabilidade do contratante. Acredito que com a validação desta proposta, ficará mais fácil obter agilidade nos atendimentos em caso de acidentes que envolvam funcionários de empresas que prestam serviço público de transporte coletivo na Capital”, argumenta o autor da proposição, vereador Márcio Bins Ely (PDT).

2025-03-14