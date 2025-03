Esporte Cachorros abandonados irão “invadir” o Grenal deste domingo para incentivar adoção

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

O objetivo da campanha é aproveitar a grande audiência do clássico para sensibilizar o público sobre a adoção de cães abandonados. Foto: Reprodução

Durante as enchentes de maio de 2024, mais de 19 mil animais foram resgatados no Rio Grande do Sul. Atualmente, apenas na Região Metropolitana de Porto Alegre, cerca de 1.500 ainda aguardam por um novo lar em abrigos. Para chamar atenção para a causa, dois cães em busca de adoção aparecerão de forma inusitada no Grenal deste domingo (16), no Beira-Rio.

Luli e Narizinho, que estão disponíveis para adoção na plataforma Arcanimal, “irão invadir” virtualmente as placas publicitárias ao redor do campo.

O objetivo da campanha é aproveitar a grande audiência do clássico para sensibilizar o público sobre a adoção de cães abandonados. Interessados podem obter mais informações no site arcanimal.com.br. A Rádio Grenal vai apoiar a ação durante a final do Campeonato Gaúcho.

A iniciativa foi criada pela agência HOC Sports, especializada em marketing esportivo.

2025-03-14