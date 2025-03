Esporte João Fonseca vence e avança para as quartas de final do Challenger de Phoenix

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

O brasileiro agora enfrenta o francês Hugo Gaston, 93º do mundo, pelas quartas de final. Foto: Reprodução O brasileiro agora enfrenta o francês Hugo Gaston, 93º do mundo, pelas quartas de final. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

João Fonseca venceu o alemão Jan-Lennard Struff e está nas quartas de final do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O brasileiro ganhou a partida, iniciada com 50 minutos de atraso nesta sexta-feira, por 2 sets a 1 com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3.

O jogo válido pelas oitavas de final foi marcado por várias quebras de serviço. No primeiro set, Fonseca dominou e quebrou o saque do adversário três vezes, fechando a parcial rapidamente. No segundo set, Struff reagiu, quebrou o saque do brasileiro e venceu por 6/4.

Já no set decisivo, Fonseca aproveitou duas quebras de saque para abrir vantagem, resistiu a ameaças de quebra e fechou a partida após um erro do adversário.

O brasileiro agora enfrenta o francês Hugo Gaston, 93º do mundo, pelas quartas de final. Gascon se classificou após vencer o norte-americano Reilly Opelka por 2 sets a 0, com parciais de 7(8)/6(6) e 6/3.

2025-03-14