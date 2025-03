Esporte CBF estuda proposta de ter apenas três rebaixados a partir de 2027

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Nova proposta também reduziria número de estrangeiros por time Foto: Rafael Ribeiro/CBF Nova proposta também reduziria número de estrangeiros por time. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Conselho Técnico da CBF falou sobre duas possíveis mudanças que podem ocorrer no Campeonato Brasileiro, que seria: a mudança na regra do rebaixamento e de estrangeiros permitidos por partida. O Conselho Nacional de Clubes terá a missão de levantar e pesar os argumentos prós e contras para os próximos meses.

Há um entendimento que, assim como o caso que estuda o veto aos gramados sintéticos, qualquer decisão só entrará em vigor a partir de 2027. No caso de número de estrangeiros, que já teve um aumento de cinco para nove nos últimos anos, a ideia é respeitar os contratos de jogadores em vigor. Atualmente, são mais de 130 atletas estrangeiros na Série A.

Recentemente, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, defendeu a redução no número de estrangeiros no futebol brasileiro e justificou com olhar para o aproveitamento de jovens em formação nos clubes. A proposta levada para debate prevê a diminuição de nove para seis estrangeiros. Porém, existe a possibilidade dessa redução ser gradativa para facilitar o planejamento dos clubes. Lembrando que a proibição é entre os relacionados para os jogos.

A ideia mais polêmica é em relação do número de rebaixados. A fórmula de pontos corridos do Campeonato Brasileira acontece desde de 2003 e precisou de três anos para se ajustar e chegar ao modelo atual. Ou seja, com 20 clubes, quatro caem para a Série B e outros quatro sobem para a Série A.

