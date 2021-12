Porto Alegre Câmara Municipal de Porto Alegre manifesta “repúdio e preocupação” com ameaças a vereadores da bancada negra

A Câmara Municipal de Porto Alegre divulgou uma nota manifestando “repúdio e preocupação com as mensagens de ameaças e ofensas extremamente desrespeitosas e covardes” dirigidas aos vereadores da bancada negra da Casa nesta semana.

“A Câmara, que é a expressão da democracia da Capital dos gaúchos, não se intimidará com agressões e buscará, na forma da lei, o reparo aos ataques dirigidos a este Parlamento e a seus membros. Este Legislativo rejeita qualquer forma de intimidação ou manifestação de violência contra seus integrantes. Aqueles que atentarem contra a Casa do Povo serão submetidos ao rigor da lei e responsabilizados por seus atos. Todas as providências foram tomadas no sentido de garantir e ampliar a segurança de todos que frequentam o Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal de Porto Alegre”, diz o texto.

Os vereadores Karen Santos (PSOL), Matheus Gomes (PSOL), Laís Camisolão (PSOL), Laura Sito (PT), Bruna Rodrigues (PCdoB) e Daiana Santos (PCdoB) foram ameaçados de morte por meio de mensagens enviadas para seus e-mails institucionais. Segundo eles, o autor das ameaças usou expressões racistas e homofóbicas contra os parlamentares.

Os integrantes da bancada negra registraram, na manhã de terça-feira (07), um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos da Polícia Civil. O caso está sendo investigado.

