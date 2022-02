Porto Alegre Câmara Municipal de Porto Alegre realiza concurso para cargos de nível médio e superior

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

As provas serão realizadas em 10 de abril de 2022. Foto: Ederson Nunes/CMPA As provas serão realizadas em 10 de abril de 2022. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

Foi lançado nesta sexta-feira (4) edital para realização de concurso público para preenchimento de cargos e também formação de cadastro reserva na Câmara Municipal de Porto Alegre. Conforme o edital, são vagas para cargos de nível médio e superior.

A empresa organizadora do concurso é a Legalle Concursos. As inscrições podem ser feitas no site legalleconcursos.com.br até o dia 3 de março de 2022. O cronograma inicial prevê que as provas serão realizadas em 10 de abril de 2022 e que a homologação dos resultados finais saia em 3 de maio de 2022.

As vagas e cadastro reserva são para os seguintes cargos:

Nível superior

– Procurador

– Analista de Tecnologia da Informação

– Contador

– Engenheiro Civil

– Jornalista Radialista

– Jornalista Repórter

– Jornalista Repórter Fotográfico

– Médico

– Taquígrafo

Nível Médio

– Assessor Legislativo

– Assistente Legislativo

– Eletrotécnico

– Técnico em Informática.

