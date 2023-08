Futebol Câmeras de segurança teriam filmado Paulo Roberto Falcão encostando órgão genital no braço de funcionária de hotel

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Falcão negou que tenha importunado sexualmente a mulher e pediu demissão do Santos. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Imagens das câmeras de segurança do apart hotel em Santos, no litoral de São Paulo, onde Paulo Roberto Falcão teria cometido importunação sexual contra uma funcionária do estabelecimento flagraram os momentos relatados pela suposta vítima, segundo depoimento. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher do município. Falcão nega ter importunado a mulher.

A situação teria sido testemunhada por um funcionário da limpeza do local, que prestou apoio imediato para a mulher. Os vídeos devem ser disponibilizados pela gerência do condomínio para a polícia. O ex-jogador do Inter e da Seleção Brasileira foi denunciado na última sexta-feira (4).

De acordo com a advogada da recepcionista, Pâmela Mendes, a primeira abordagem de Falcão, aconteceu na última quarta (2) e, a segunda vez na sexta. Nas ocasiões, o ex-jogador e dirigente teria entrado em área restrita a funcionários para ter acesso à suposta vítima. Segundo Pâmela, ele teria iniciado conversas sobre objetos na mesa enquanto se aproximava da recepcionista, que estava sentada. Nesse momento encostou o órgão genital no braço dela.

Com base no Boletim de Ocorrência (BO), a autoridade policial, a fim de preservar a intimidade da vítima, decidiu resumir as informações no documento. O texto diz, ainda, que como “os atos” de Falcão “não deixaram vestígios”, não será necessário exame de corpo de delito.

Importunação sexual

A advogada informou que a cliente é contratada para a vaga de “portaria” por uma empresa terceirizada. Com base nos depoimentos da suposta vítima, a profissional disse que a decisão de registrar o caso em uma delegacia aconteceu logo após o segundo episódio.

“Dessa vez ele se esfregou de uma forma mais bruta. Da primeira vez, normalmente a vítima não tem consciência [do que aconteceu]. Achou que poderia ser um descuido dele”, disse a advogada. “Na segunda, sentiu realmente que foi uma importunação”.

Demissão

Falcão pediu demissão do cargo de coordenador de futebol do Santos FC ainda na sexta-feira.

Por meio das redes sociais, Falcão afirmou: “Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo”, disse.

Falcão ressaltou que o primeiro sentimento dele, ao tomar a decisão, é de defender a imagem da instituição. “Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”.

