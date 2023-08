Futebol Mulher de Messi “explica” as novas comemorações de gols do craque no Inter de Miami

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lionel Messi teria feito gesto em referência a Wakanda, de Pantera Negra. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que chegou ao Inter de Miami, Lionel Messi teve o melhor início num clube na carreira, com cinco gols e uma assistência em três jogos. Na esteira do bom desempenho nos gramados dos Estados Unidos, o craque argentino também inovou nas comemorações de gols, o que despertou a curiosidade de internautas.

Antes de jogar na MLS, Messi costumava celebrar os tentos com os dedos apontados para o céu e socos no ar, tradicionais no futebol mundial. Mas, na semana passada, na partida do Inter de Miami contra o Atlanta United, Messi celebrou o gol esticando um dos braços, com a mão em formato de C.

Na ocasião, como estava na direção do ex-jogador e dono do clube David Beckham, os fãs especularam que o gesto seria uma piada interna entre eles. Messi voltou a chamar a atenção num dos gols contra o Orlando City, na quarta-feira, quando comemorou com os braços cruzados na altura do peito.

Pelas redes sociais, a mulher de Messi, Antonella Roccuzzo, deu uma pista sobre o significado das comemorações. “De Asgard a Wakanda”, destacou ela, com uma foto do marido com os braços em X.

Com o post de Antonella, ficou confirmado que as novas celebrações de Messi são uma referência ao universo dos super-heróis da Marvel. O braço esticado com a mão em C é uma representação de Thor, que é de Asgard, reino dos deuses na mitologia nórdica. Nos filmes, o intérprete do personagem, o ator Chris Hemsworth, estica o braço para atrair o martelo. Já os braços cruzados em X se referem ao Pantera Negra, que é do país Wakanda.

Segundo a rede “TyC Sports”, Messi tem dedicado os gols aos filhos, imitando os super-heróis que eles gostam.

Venda de ingressos

Apenas 18 minutos. É o tempo que decorreu na última quinta-feira desde que o Dallas colocou à venda os ingressos para o jogo das oitavas de final da Copa das Ligas, jogo que será realizado no próximo domingo, no estádio localizado em Fricson, Texas, contra o Inter Miami, até ser anunciado que eles estavam esgotados. É o efeito Messi. É o que tem gerado a aura do Rosário neste início de fase do futebol norte-americano.

Com cinco gols – dois de perna direita – e uma assistência em três jogos, Messi mudou a cara do time que é o último da Conferência Leste da MLS, mas conseguiu uma sequência de três vitórias que o levaram à próxima fase neste outro torneio em particular, que reúne times da liga dos Estados Unidos e da primeira divisão mexicana. A cobrança de falta na hora que definiu a partida contra o Cruz Azul, quando entrou contra os astecas no segundo tempo, foi seguida pelos dois na vitória por 4 a 0 sobre o Atlanta United e outra dobradinha na noite de quarta-feira, no clássico da Flórida, contra o Orlando City, quando passou a tempestade que atrasou significativamente o confronto direto para as oitavas de final. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/mulher-de-messi-explica-as-novas-comemoracoes-de-gols-do-craque-no-inter-de-miami/

Mulher de Messi “explica” as novas comemorações de gols do craque no Inter de Miami

2023-08-04