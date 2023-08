Futebol Mundial feminino: Alemanha eliminada, classificação histórica e fim de jogo no celular: veja como foi o 15° dia da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Após empate com a Coreia do Sul, a Alemanha caiu na fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez. (Foto: Reprodução)

A primeira fase da Copa do Mundo Feminina 2023 chegou ao fim, nessa quinta-feira (3), após 15 dias seguidos de competição. Os jogos não foram diferentes dos demais e reservaram gols, emoções e boas histórias. A classificação de uma surpresa, a eliminação de uma das favoritas e um fim de jogo inusitado marcaram o décimo quinto dia do Mundial. Confira o resumo:

– Alemanha eliminada: Uma das favoritas para conquistar o título da Copa do Mundo, a Alemanha deu adeus à competição antes do esperado. Após o empate em 1 a 1 com a Coreia do Sul, no Lang Park, em Brisbane, na Austrália, a vice-campeã europeia terminou a fase de grupos em terceiro, com quatro pontos, e se despediu do Mundial. Esta foi a primeira vez na História que a seleção alemã foi eliminada na primeira fase do torneio.

Cho So-hyun abriu o placar para as asiáticas aos cinco minutos, e Alexandra Popp igualou aos 41min. O resultado no outro duelo da chave foi decisivo para a eliminação das alemãs: o Marrocos, que começou a rodada em terceiro lugar no grupo, bateu a líder Colômbia por 1 a 0, com gol de Lahmari, e assegurou a classificação na segunda posição da chave. As colombianas avançaram em primeiro lugar e serão as únicas sul-americanas no mata-mata.

– Marrocos nas oitavas de final: Em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, o Marrocos mostrou sua força e fez história em um grupo complicado. Nessa quinta-feira, a seleção venceu a Colômbia por 1 a 0, no HBF Park, em Perth, na Austrália, foi responsável por eliminar a Alemanha da competição e garantiu sua vaga às oitavas de final pela primeira vez.

– Fim de jogo na tela do celular: A classificação de Marrocos para as oitavas de final foi com emoção durante o jogo e depois dele também. As marroquinas, que precisavam de uma combinação de resultados, ganharam da Colômbia, por 1 a 0, mas dependiam do empate da Alemanha para confirmar a vaga nas oitavas. O jogo no HBF Park acabou, mas a seleção de Marrocos lembrou que ainda precisavam conferir o outro confronto e levou um celular para o gramado. No fim, as marroquinas puderam comemorar sua classificação histórica. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

2023-08-03