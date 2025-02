Grêmio Camilo Reijers é apresentado pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O meio-campista vai vestir a camisa 15 do Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio O meio-campista vai vestir a camisa 15 do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (13), o Grêmio anunciou oficialmente o meio-campista Camilo Reijers como novo reforço da temporada. O jogador concedeu uma entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, acompanhado do diretor de futebol Guto Peixoto. O atleta vai vestir a camisa 15 do Tricolor.

“Tenho a nobre missão de apresentar o Camilo. Jogador que estava em nosso radar há bastante tempo e agora surgiu a oportunidade de se unir ao nosso grupo. Ele atende na totalidade todos os nossos requisitos para uma contratação. É um atleta bastante versátil”, disse Peixoto.

Camilo respondeu sobre sua versatilidade, que foi destacada pelo dirigente gremista. “Por característica, sou um volante mais defensivo. Jogando com dois volantes, também consigo chegar ao ataque”, declarou.

O jogador ressaltou sua vontade de permanecer e ser campeão pelo Grêmio. “Quando você chega no Grêmio, já chega com o pensamento de ser campeão. A pressão já existe desde o início. Esse Clube tem um grupo muito bom. Fui bem recebido, todos me ajudaram nesse processo de integração. Temos tudo para brigar por títulos”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/camilo-reijers-e-apresentado-pelo-gremio/

Camilo Reijers é apresentado pelo Grêmio

2025-02-13