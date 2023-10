Porto Alegre Caminhada das Vitoriosas reúne mais de 4 mil mulheres em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 29 de outubro de 2023

A caminhada passou pelas seguintes ruas e avenidas: Goethe, Vasco da Gama, Fernandes Vieira, Osvaldo Aranha e José Bonifácio Foto: Rogelia Barbosa/Divulgação (Foto: Rogelia Barbosa/Divulgação) Foto: Rogelia Barbosa/Divulgação

Mais de 4 mil mulheres que venceram o câncer de mama participaram neste domingo (29) da Caminhada das Vitoriosas em Porto Alegre. Vestidas de rosa, elas partiram do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em direção ao Parque Farroupilha, a Redenção.

A caminhada passou pelas seguintes ruas e avenidas: Goethe, Vasco da Gama, Fernandes Vieira, Osvaldo Aranha e José Bonifácio. O tradicional evento, que encerrou as atividades do Outubro Rosa, é promovido pelo Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul). Neste ano, a caminhada também homenageou os 30 anos de existência da organização.

“Ver todas essas mulheres juntas representa nossa união de esforços para que cada paciente possa receber o acolhimento e o tratamento oncológico correto e ágil. Não lutamos apenas para que o direito de cada uma seja cumprido, lutamos pela cura dessas mulheres”, disse a fundadora do Imama, a mastologista e chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, Maira Caleffi.

O Imama acompanha de forma gratuita pacientes com câncer de mama, proporcionando informações e apoio às mulheres que estão em tratamento. O instituto também trabalha na prevenção da doença e intercede junto aos governos para que a pauta esteja sempre na agenda das políticas públicas.

