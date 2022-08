Rio Grande do Sul Caminhão com 22 toneladas de excesso de peso é flagrado em Rio Grande, no Sul do Estado

31 de agosto de 2022

Além da multa, o motorista foi autuado pelo crime de dano qualificado pelo excesso de peso e o caminhão ficou retido até que providenciasse o transbordo da carga Foto: PRF/Divulgação Além da multa, o motorista foi autuado pelo crime de dano qualificado pelo excesso de peso e o caminhão ficou retido até que providenciasse o transbordo da carga Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (31), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um caminhão transitando com 22 toneladas de excesso de peso. Ele foi abordado na BR-471 em Rio Grande, no Sul do Estado.

Os policiais realizavam patrulhamento em Rio Grande quando desconfiaram do volume da carga de madeira que era transportada em um caminhão. Após darem ordem de parada ao motorista, o mesmo apresentou nota fiscal informando que o peso do carregamento seria de 50 toneladas.

Como o volume informado na nota era visualmente menor ao que estava no veículo, os policiais realizaram a pesagem e constaram um excesso de 22 toneladas. Ao todo, o peso total do caminhão, do tipo tritrem (três reboques), chegou a quase 100 toneladas.

Além da multa, o motorista foi autuado pelo crime de dano qualificado pelo excesso de peso e o caminhão ficou retido até que providenciasse o transbordo da carga.

O excesso de peso gera deterioração precoce do pavimento, causando deformidades e buracos que, além de gerar prejuízos aos demais condutores, também aumenta o risco de acidentes de trânsito.

