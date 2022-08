Grêmio Atacante Janderson leva pancada na lombar e preocupa o Grêmio

31 de agosto de 2022

Jogador gremista apresentou dificuldades para caminhar e foi carregado na maca para o vestiário Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O atacante do Grêmio Janderson foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Criciúma, em Santa Catarina, nesta terça-feira (30), pela Série B do Brasileirão, por conta de dores na região lombar. O jogador sofreu uma pancada nas costas e teve que sair do campo na maca.

O atacante, que foi titular no jogo contra o Criciúma, não teve tempo suficiente para justificar a sua escalação. Aos 36 minutos do primeiro tempo, deixou o jogo após choque contra o defensor Rodrigo, do time catarinense.

No intervalo da partida, com gelo na região lombar, o atleta precisou ser carregado na maca para voltar para o vestiário. Janderson apresentou dores e dificuldades para caminhar.

O atacante foi confirmado com fratura em processo transverso em vértebras L3 e L4, lado direito. O atleta já iniciou o período de recuperação, que inclui, inicialmente, repouso total e imobilização para controle da dor.

Ainda no vestiário, o departamento médico já iniciou o tratamento e o atacante pode ser desfalque para o técnico Roger Machado contra o Vila Nova, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (02).

