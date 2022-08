Inter Inter recebe proposta do Ludogorets, da Bulgária, por Nonato

31 de agosto de 2022

Jogador, de 24 anos, pertence ao Inter, mas está emprestado ao Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense

Sem espaço no Inter, Nonato foi emprestado para o Fluminense (RJ), e vem sendo uma boa peça no time de Fernando Diniz. O jogador recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária. Com interesse no meia, a diretoria do tricolor carioca tenta manter o volante, de 24 anos, que é titular da equipe comandada por Diniz.

O Inter recebeu uma proposta de US$ 1,7 milhões de dólares (R$ 8,8 milhões) por 70% do jogador, mais bônus que somados podem chegar a US$ 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões), e já notificou o tricolor das laranjeiras para saber se o clube vai cobrir ou não a oferta.

O valor de US$ 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) é um menor do que a opção de compra prevista no contrato do Fluminense, que era de US$ 2,5 milhões de dólares por 50% do jogador. Titular e peça-chave no esquema de Fernando Diniz, o volante se sente valorizado no clube e adaptado ao Rio de Janeiro.

Caso o meia seja negociado e vendido, Nonato pode não jogar mais pelo clube carioca, pois a janela na Bulgária fecha no próximo dia 6 e ele já terá que viajar logo.

