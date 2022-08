Inter Zagueiro Rodrigo Moledo participa de treino dos reservas do Inter e dá mais um passo para retornar a campo pelo Inter

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Titulares correram no gramado do CT Parque Gigante na volta dos treinamentos. Na foto, o zagueiro Rodrigo Moledo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter treinou na manhã desta quarta-feira (31), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Os reservas e jogadores do time de Mano Menezes que não foram relacionados na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude (RS) participaram de uma atividade. O zagueiro Rodrigo Moledo esteve no exercício com os companheiros na totalidade.

O defensor, recuperado da lesão muscular na panturrilha direita, está liberado pelo departamento médico. O jogador ainda faz um trabalho de inserção aos mesmos treinamentos que o restante dos companheiros.

O grupo foi dividido. Edenilson, Pedro Henrique, Alan Patrick e Taison também participaram do trabalho. Os titulares, após a corrida, observaram o treinamento dos companheiros. O técnico Mano Menezes, que volta a ficar na beira do campo após suspensão, aproveitou para conversar com os atletas.

O Colorado volta aos trabalhos nesta quinta-feira (01). A atividade está programada para a parte da manhã. No domingo (04), o Inter enfrenta o Corinthians (SP) pela Série A do Brasileirão. A partida ocorre às 16h, na Neo Quimica Arena, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter