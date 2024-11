Últimas Caminhoneiro embriagado que causou duas mortes em acidente no RS é indiciado

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Condutor está com o exame toxicológico vendido há dois anos. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Civil indiciou por homicídio doloso o condutor de uma carreta cujo choque frontal contra um caminhão e um veículo causou a morte de duas pessoas, incluindo um agente rodoviário federal. Ocorrido na sexta-feira passada (22) em trecho da BR-293 próximo à cidade de Candiota (Sudeste gaúcho), o incidente teria sido motivado por embriaguez ao volante.

De acordo com a investigação, a carreta trafegava a cerca de 120 Km/h quando invadiu a pista contrária, após manobra brusca de seu condutor. Os dois motoristas que vinham em sentido oposto não tiveram tempo de tentar um desvio.

Após receber atendimento médico, o caminheiro foi submetido a teste de bafômetro que apontou presença de álcool no sangue em nível, motivando então a prisão em flagrante. Ele está recolhido ao Presídio Regional de Bagé. Informações extraoficiais apontam que seu exame toxicológico está vencido há pelo menos dois anos.

O agente da PRF morto no acidente tinha 56 anos, 30 dos quais dedicados ao trabalho na corporação, e deixa esposa e dois filhos. Ele cumpria expediente em uma caminhonete Ford Ranger quando foi atingido.

Já a outra vítima estava no carona do caminhão atingido pela carreta. Trata-se de um homem de 25 anos, nascido em São Sebastião do Caí (Vale do Caí). O condutor do veículo, por sua vez, sofreu ferimentos que exigiram hospitalização.

(Marcello Campos)

